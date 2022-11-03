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Фигурист Алёшин заявил, что не жалеет о завершении спортивной карьеры

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Тренер по фигурному катанию Кирилл Алёшин ответил на вопрос, жалеет ли он о завершении карьеры в 25 лет.
Фигурист Алёшин заявил, что не жалеет о завершении спортивной карьеры
  • РИА Новости

«Если бы захотелось, то я бы продолжал дальше. А я свой выбор сделал. Не жалею ли? Я не из тех людей, кто считает, что нужно жалеть о совершённом», — цитирует Алёшина «Чемпионат».

Напомним, что фигурист выступал в танцах в паре с Анастасией Скопоцовой. В настоящий момент Алёшин работает в группе Алексея Мишина. Его бывшая партнёрша пробует свои силы в журналистике.

Ранее сообщалось, что Осокина и Грицаенко победили в соревнованиях пар среди юниоров на этапе Гран-при в Казани.

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