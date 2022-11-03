Анчелотти: отсутствие Бензема добавило ответственности всем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Селтиком» в рамках заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов.

«Родриго, Винисиус и Вальверде — в полном порядке. Отсутствие Бензема добавило ответственности нападающим. Ребята приняли на себя эту ответственность и справились», — заявил Анчелотти.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

«Реал» с 13 очками занимает первое место в группе F и выходит в плей-офф. «Селтик» с двумя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее Анчелотти повторил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов.