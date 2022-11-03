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Малафеев назвал самого стабильного вратаря первой половины сезона РПЛ

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Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал самого стабильного голкипера Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первого круга.

«Акинфеев — самый стабильный вратарь. Остальные проводят ряд ярких матчей. Тут можно назвать такие фамилии, как Сафонов, Селихов, Песьяков, Шунин», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

После первого круга в чемпионате лидирует «Зенит», набрав 39 очков. Далее идут «Спартак» (32) и ЦСКА (29).

Напомним, что игрок в нынешнем сезоне провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей.

Ранее Борис Игнатьев назвал лучших игроков РПЛ по итогам первого круга.

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