Малафеев назвал самого стабильного вратаря первой половины сезона РПЛ
«Акинфеев — самый стабильный вратарь. Остальные проводят ряд ярких матчей. Тут можно назвать такие фамилии, как Сафонов, Селихов, Песьяков, Шунин», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».
После первого круга в чемпионате лидирует «Зенит», набрав 39 очков. Далее идут «Спартак» (32) и ЦСКА (29).
Напомним, что игрок в нынешнем сезоне провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей.
Ранее Борис Игнатьев назвал лучших игроков РПЛ по итогам первого круга.