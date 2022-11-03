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Закария поделился эмоциями от первого гола за «Челси»

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Полузащитник «Челси» Денис Закария высказался о победе над «Динамо» в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив такому дебюту за «Челси» — забил гол и команда победила. Для меня важно показать хорошую игру и помочь команде выиграть», — сказал Закария.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Закария забил победный гол своей команды.

Таким образом, «Челси» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице группы E и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» с четырьмя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Салах стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов.

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