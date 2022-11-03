Закария поделился эмоциями от первого гола за «Челси»
«Я очень счастлив такому дебюту за «Челси» — забил гол и команда победила. Для меня важно показать хорошую игру и помочь команде выиграть», — сказал Закария.
Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Закария забил победный гол своей команды.
Таким образом, «Челси» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице группы E и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» с четырьмя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.
Ранее сообщалось, что Мбаппе и Салах стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов.