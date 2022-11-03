Игнатьев назвал лучших игроков РПЛ по итогам первого круга

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал имена лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первого круга.

«Есть группа игроков: Промес, Малком и Соболев. Эти футболисты стабильные. Также не могу не отметить Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Он добавил, что если бы не их вратари, то ЦСКА и «Краснодар» не добились бы положительного результата.

После первого круга в чемпионате лидирует «Зенит», набрав 39 очков. Далее идут «Спартак» (32) и ЦСКА (29).

Ранее сообщалось, что Семак, Абаскаль и Гончаренко претендуют на приз лучшему тренеру октября в РПЛ.