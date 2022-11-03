Мбаппе высказался о выходе ПСЖ в плей-офф ЛЧ со второго места в группе
«ПСЖ вышел в плей-офф. Мы хотели выиграть группу, но так бывает в футболе. Наша команда была немного неуверенной, но это Лига чемпионов», — сказал Мбаппе.
Встреча в Турине завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Мбаппе отметился голом.
Таким образом, ПСЖ с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками располагается на третьей строчке и также выходит в плей-офф Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.