Селиваненко — о поражении Медведева: де Минор сыграл один из лучших матчей в своей карьере

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже.

«Теннис тем и прекрасен, что в нём не всегда выигрывает фаворит. Де Минор сыграл сегодня один из лучших матчей в своей карьере», — цитирует Алексея Селиваненко «Чемпионат».

Во втором круге турнира Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В следующем раунде де Минор встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг парного мужского турнира в Париже.