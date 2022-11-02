Селиваненко — о поражении Медведева: де Минор сыграл один из лучших матчей в своей карьере
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«Теннис тем и прекрасен, что в нём не всегда выигрывает фаворит. Де Минор сыграл сегодня один из лучших матчей в своей карьере», — цитирует Алексея Селиваненко «Чемпионат».
Во втором круге турнира Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
В следующем раунде де Минор встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг парного мужского турнира в Париже.