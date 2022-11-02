Клопп: Кварацхелия — очень хороший игрок, его трудно остановить
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«Хвича — очень хороший игрок, он мне нравится. Его трудно остановить. Он реально очень быстрый. Когда у него есть преимущество в пространстве, он обязательно уйдёт от вас. У него высокая скорость, он дерзок», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По его словам, грузинский футболист набрал хорошую форму на старте сезона.
Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.
Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».
Ранее спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на сравнение полузащитника Кварацхелии с легендарным Диего Марадоной.