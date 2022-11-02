Клопп: Кварацхелия — очень хороший игрок, его трудно остановить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — очень хороший игрок, он мне нравится. Его трудно остановить. Он реально очень быстрый. Когда у него есть преимущество в пространстве, он обязательно уйдёт от вас. У него высокая скорость, он дерзок», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По его словам, грузинский футболист набрал хорошую форму на старте сезона.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».

Ранее спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на сравнение полузащитника Кварацхелии с легендарным Диего Марадоной.