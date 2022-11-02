В РФС подвели итоги жеребьёвки шестого раунда «Пути регионов» Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что определились все пары шестого раунда «Пути регионов» Кубка России.

Пары шестого раунда: «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Звезда» (Санкт-Петербург), «Кубань» (Краснодар) — «Волга» (Ульяновск), «Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ), «Уфа» (Уфа) — «Динамо» (Махачкала).

Матчи пройдут с 15 по 17 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», который обыграл в финале турнира столичное «Динамо».

Финал КР сезона-2022/23 состоится 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович рассказал историю про финал Кубка России по футболу с ЦСКА.