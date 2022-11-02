Сборная Таджикистана начнёт подготовку к товарищескому матчу с Россией 10 ноября
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Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана, команда соберётся в Душанбе 10 ноября, чтобы начать подготовку к матчу с Россией. Главный тренер Петр Сергт планирует вызвать на игру 28 футболистов.
Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.
В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.
Напомним, что в марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.
Ранее нападающий клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салам Ашурмамадов прокомментировал свой вызов в сборную Таджикистана на товарищеский матч c командой России.