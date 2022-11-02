Президент IBA Кремлёв поспособствует лечению пострадавшего ребёнка

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что поспособствует лечению пострадавшего ребёнка.

«В любой ситуации оставайтесь людьми! Мы всей нашей боксёрской семьёй не оставим Богдана в такой жуткой ситуации. Мы готовы помочь всем, что в наших силах! И если разрешат врачи, мы обязательно привезём ребёнка на лечение в Москву! Ты поправишься и станешь ещё сильнее, а мы тебе в этом поможем», — заявил Кремлёв в своём Telegram-канале.

Напомним, что в конце октября директор Татарского дорожно-ремонтного строительного управления переехал ребёнка на своём автомобиле. Шестилетний мальчик в реанимации — у него перелом бедра и черепно-мозговая травма. Ребёнок по имени Богдан в тот день искал кошку во дворе, а после того, как попал под машину, самостоятельно добрался до дома.

Уточняется, что водителя арестовали на 11 суток за административное нарушение и на него заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее Кремлёв призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов от соревнований.