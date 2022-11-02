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Президент IBA Кремлёв поспособствует лечению пострадавшего ребёнка

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что поспособствует лечению пострадавшего ребёнка.
Президент IBA Кремлёв поспособствует лечению пострадавшего ребёнка
  • РИА Новости

«В любой ситуации оставайтесь людьми! Мы всей нашей боксёрской семьёй не оставим Богдана в такой жуткой ситуации. Мы готовы помочь всем, что в наших силах! И если разрешат врачи, мы обязательно привезём ребёнка на лечение в Москву! Ты поправишься и станешь ещё сильнее, а мы тебе в этом поможем», — заявил Кремлёв в своём Telegram-канале.

Напомним, что в конце октября директор Татарского дорожно-ремонтного строительного управления переехал ребёнка на своём автомобиле. Шестилетний мальчик в реанимации — у него перелом бедра и черепно-мозговая травма. Ребёнок по имени Богдан в тот день искал кошку во дворе, а после того, как попал под машину, самостоятельно добрался до дома.

Уточняется, что водителя арестовали на 11 суток за административное нарушение и на него заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее Кремлёв призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов от соревнований.

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