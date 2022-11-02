Канчельскис: Божович не легенда российского футбола

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил слова Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

«Божович проработал во многих клубах в России. Он работал во многих хороших командах, ещё и остался недоволен. Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Сёмин и Романцев. А он что? Кубок выиграл — и что теперь, легенда сразу?» — цитирует Канчельскиса Sport24.

В интервью «РБ Спорт» Божович завил, что он — легенда российского футбола. Серб добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он также отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.

Специалист известен в России своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

Ранее Срджан Еремич, агент Божовича, прокомментировал слова сербского специалиста, который считает себя легендой российского футбола.