Канчельскис: Божович не легенда российского футбола
- РИА Новости
«Божович проработал во многих клубах в России. Он работал во многих хороших командах, ещё и остался недоволен. Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Сёмин и Романцев. А он что? Кубок выиграл — и что теперь, легенда сразу?» — цитирует Канчельскиса Sport24.
В интервью «РБ Спорт» Божович завил, что он — легенда российского футбола. Серб добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он также отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.
Специалист известен в России своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».
Ранее Срджан Еремич, агент Божовича, прокомментировал слова сербского специалиста, который считает себя легендой российского футбола.