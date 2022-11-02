Агент Лави опроверг информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА

Футбольный агент Нете Лави Гилад Катцав высказался о возможном интересе «Спартака» и ЦСКА.

«Не знаю, откуда берётся эта информация, со мной никто из России не разговаривал о трансфере Лави. В данный момент нет никаких переговоров с российскими клубами», цитирует Катцаву «РБ Спорт».

В 2020 году армейский клуб хотел арендовать Лави у «Маккаби» с последующим правом выкупа, но трансфер сорвался.

Лави является воспитанником «Маккаби». Он провёл за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лави не спешит продлевать контракт с «Маккаби».