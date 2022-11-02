Мостовой: когда ещё сборной Таджикистана выпадет возможность сыграть с Россией
- РИА Новости
«Было понятно, что Босния и Герцеговина к нам не приедет, поэтому будем играть с Таджикистаном, — когда ещё этой сборной выпадет возможность сыграть против нас. Для них товарищеский матч против нас — это замечательно. Нам это ничего не даст», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что матч с командой Киргизии многие не смотрели.
Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.
В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.
Напомним, что в марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.