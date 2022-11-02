Мостовой: когда ещё сборной Таджикистана выпадет возможность сыграть с Россией

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче с участием сборных России и Таджикистана.

«Было понятно, что Босния и Герцеговина к нам не приедет, поэтому будем играть с Таджикистаном, — когда ещё этой сборной выпадет возможность сыграть против нас. Для них товарищеский матч против нас — это замечательно. Нам это ничего не даст», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что матч с командой Киргизии многие не смотрели.

Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00.

В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Напомним, что в марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.