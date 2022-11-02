La Razon: Энрике может сменить Симеоне в «Атлетико»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может сменить Диего Симеоне в «Атлетико».

Руководство «Атлетико» уже связалось с окружением Энрике, чтобы обсудить возможное назначение тренера, сообщает La Razon.

Встреча шестого раунда Лиги чемпионов в Порту на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Атлетико» с пятью очками занимает четвёртое место в таблице группы B и покидает еврокубки. «Порту» (12) расположился на первой строчке и вышел в плей-офф турнира.

Ранее Симеоне прокомментировал вылет команды из еврокубков.