La Razon: Энрике может сменить Симеоне в «Атлетико»
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Руководство «Атлетико» уже связалось с окружением Энрике, чтобы обсудить возможное назначение тренера, сообщает La Razon.
Встреча шестого раунда Лиги чемпионов в Порту на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Таким образом, «Атлетико» с пятью очками занимает четвёртое место в таблице группы B и покидает еврокубки. «Порту» (12) расположился на первой строчке и вышел в плей-офф турнира.
Ранее Симеоне прокомментировал вылет команды из еврокубков.