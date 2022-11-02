Щербакова рассказала о своих планах на будущее

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила о своих планах на будущее.

«У меня всё спланировано на пару месяцев вперёд. Я знаю, что я делаю сейчас, и обычно это проекты, которые будут меня занимать в ближайшие несколько месяцев. А что будет дальше, я пока не знаю, живу не совсем сегодняшним днём, но ближайшим будущим, скажем так», — приводит слова Щербаковой «kp.ru».

По её словам, ей нравятся проекты, в которых она участвует, и она не видит смысла отказываться от них. Она также подчеркнула, что участие в роли ведущей в проекте «Ледниковый период» является огромным плюсом, если в будущем будет развиваться в другой сфере.

Напомним, что ведущими нового сезона телепроекта «Ледниковый период» стали олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Щербакова рассказала о работе с Тарасовой на шоу «Ледниковый период».