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Щербакова рассказала о своих планах на будущее

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила о своих планах на будущее.
Щербакова рассказала о своих планах на будущее
  • Gettyimages.ru

«У меня всё спланировано на пару месяцев вперёд. Я знаю, что я делаю сейчас, и обычно это проекты, которые будут меня занимать в ближайшие несколько месяцев. А что будет дальше, я пока не знаю, живу не совсем сегодняшним днём, но ближайшим будущим, скажем так», — приводит слова Щербаковой «kp.ru».

По её словам, ей нравятся проекты, в которых она участвует, и она не видит смысла отказываться от них. Она также подчеркнула, что участие в роли ведущей в проекте «Ледниковый период» является огромным плюсом, если в будущем будет развиваться в другой сфере.

Напомним, что ведущими нового сезона телепроекта «Ледниковый период» стали олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Щербакова рассказала о работе с Тарасовой на шоу «Ледниковый период».

 

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