Чесноков считает правильным возвращение Карацева к тренеру Яцыку

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Аслан Карацев добился больших результатов за время совместной работы с белорусским тренером Егором Яцыком.

«Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцыком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами — не получилось. Я думаю, Аслан принял правильное решение», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Несколько месяцев назад немецкие СМИ сообщили, что российский теннисист подозревается в участии в договорных матчах, организацией которых занимался его бывший тренер Яцык. Оба категорически отвергали озвученную информацию.

Ранее олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новость о возобновлении сотрудничества между Карацевым и Яцыком.