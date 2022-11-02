Чесноков считает правильным возвращение Карацева к тренеру Яцыку
- Gettyimages.ru
«Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцыком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами — не получилось. Я думаю, Аслан принял правильное решение», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Несколько месяцев назад немецкие СМИ сообщили, что российский теннисист подозревается в участии в договорных матчах, организацией которых занимался его бывший тренер Яцык. Оба категорически отвергали озвученную информацию.
Ранее олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новость о возобновлении сотрудничества между Карацевым и Яцыком.