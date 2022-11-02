Осинькин заявил, что не собирается покидать «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин опроверг информацию о возможном назначении на пост в «Сочи».

«Со мной никто не связывался. У нас в «Крыльях» своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Как утверждает «Чемпионат», «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.

51-летний специалист возглавил «Сочи» по окончании сезона-2021/22 после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Осинькин является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи».