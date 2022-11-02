Чесноков: Хачанову будет крайне сложно обыграть Джоковича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча третьего круга на турнире в Париже между россиянином Каренон Хачановым и сербом Новаком Джоковичем.

«Хачанову будет крайне сложно обыграть Джоковича. Но в то же время Карен вынес в одну калитку Баеса. Он прошёл два круга, получил уверенность и вошёл в игру на турнире», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В матче второго круга россиянин обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

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