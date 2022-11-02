Кавазашвили считает, что Дзюбе наплевать на сборную России

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном приглашении нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в сборную России.

«У Дзюбы и так в Турции ничего не ладится, какая тут сборная? Артёму наплевать уже на сборную. Карпину не нужно вызывать его на товарищеский матч с Таджикистаном», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он добавил, что игрок может не принять приглашение в сборную России.

Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что сборной России будет сложно в матче с Таджикистаном.