Кавазашвили считает, что Дзюбе наплевать на сборную России
- РИА Новости
«У Дзюбы и так в Турции ничего не ладится, какая тут сборная? Артёму наплевать уже на сборную. Карпину не нужно вызывать его на товарищеский матч с Таджикистаном», — цитирует Кавазашвили Sport24.
Он добавил, что игрок может не принять приглашение в сборную России.
Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что сборной России будет сложно в матче с Таджикистаном.