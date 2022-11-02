Игнатьев назвал необоснованным брюзжанием слова Божовича о работе в России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал слова черногорского специалиста Миодрага Божовича о том, что он является легендой российского футбола.

«Думаю, это эмоциональный всплеск. Миодрагу, конечно же, понравилось работать в России, и к нему здесь относились с большим уважением. Именно поэтому Божович поменял столько команд. К нему был очень лояльны, даже несмотря на то, что в последнее время он не подтверждал свой уровень. Он почему‑то думал, что ему будут поклоняться как некоей божественной футбольной силе, забыв об одном из главных тренерских постулатов: истинный критерий — результат. Специалиста, который не даёт результат, всегда выгонят с работы. Примеров более чем достаточно. И нет такого тренера в мире, которого не увольняли за результат», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

По мнению тренера, если бы черногорец на протяжении дальнейшей карьеры подтверждал всё хорошим результатом, он бы остался в России.

«На мой взгляд, это необоснованное брюзжание. Я бы не стал на него обращать внимание. При этом необходимо дать Миодрагу понять, что в своё время всё было хорошо с точки зрения результата и качества футбола и он был культовой и знаковой фигурой. Божовича приглашали в клубы. И по их названиям можно сказать, что он соответствовал требованиям российского футбола. А дальше пошло как пошло: просто не было результата», — сказал он.

Последним местом работы Божовича в России был тульский «Арсенал». Также он возглавлял «Локомотив», «Амкар», «Ростов» и «Динамо».

Ранее Божович рассказал историю про финал Кубка России по футболу с ЦСКА.