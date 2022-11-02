Смородская: Салихова ущербная, она хочет популярности хоть на чём-то

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о Зареме Салиховой, гражданской жене экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Она не имеет никакого отношения ни к Федуну, ни к «Спартаку». Она даже не его жена. Чего добивается? Популярности хотя бы на чём-нибудь. Считаю, она какая-то ущербная», — цитирует Смородскую Sport24.

Она отметила, что Салихова не имеет отношения к футболу. По её мнению, она не разбирается в данном виде спорта.

Напомним, что Салихова жёстко высказалась в адрес бывшего игрока «Спартака» Александра Мостового. Она заявила, что не доверила бы ему тренировать даже хомячков.

По итогам первого тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).

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