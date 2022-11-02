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Вратарь сборной Германии Нойер заявил, что у него был рак

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Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что у него был рак.
Вратарь сборной Германии Нойер заявил, что у него был рак
  • Gettyimages.ru

«У меня был рак кожи на лице. Мне делали три операции», — заявил Нойер по случаю инвестирования с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер в производство собственной линейки солнцезащитного крема.

В нынешнем сезоне 36-летний немец принял участие в 13 матчах за «Баварию», в которых пропустил 11 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Контракт вратаря с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов.

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