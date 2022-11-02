Рамос рассказал о подготовке Месси к ЧМ-2022 в Катаре

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос рассказал о настроении своего одноклубника Лионеля Месси перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Что касается шансов Лео и сборной Аргентины на ЧМ-2022, я не могу точно сказать, но вижу, как он сосредоточен на этой цели. Месси нравится работать в полную силу», — цитирует Рамоса Mundo Deportivo.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Ранее Иньеста назвал фаворита чемпионата мира 2022 года в Катаре.