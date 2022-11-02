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Скобрев: в США прекрасные условия для работы и жизни

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Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев рассказал о жизни в США.
Скобрев: в США прекрасные условия для работы и жизни
  • РИА Новости

«Там прекрасные условия для работы и для жизни. Но в нынешней ситуации я нахожусь со своей семьёй в России. Вся моя рабочая деятельность связана с Россией», — цитирует Скобрева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не сможет ответить на вопрос о смене спортивного гражданства, если бы оказался в условиях нынешних атлетов, которые лишены права выступать на международных турнирах.

Напомним, что конькобежец участвует в телепроекте «Ледниковый период» с фигуристкой Викторией Синициной.

Ранее Синицина удивилась решению Дани Милохина покинуть «Ледниковый период».

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