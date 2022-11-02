Федотов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

«Очень дисциплинированная во всех линиях команда, способная оказать давление на соперника, в том числе на его половине. При потере мяча быстро перестраивается на оборону. К воротам «Пари НН» сложно подобраться, у футболистов чётко отлажено взаимодействие и подстраховка», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

Тренер отметил, что нижегородская команда применяет тактику мелкого фола.

«В общем, соперник очень непростой, но лёгких игр в РПЛ и не бывает. Нам нужно быть максимально сосредоточенными, терпеливыми. И, понятное дело, бережно относиться к голевым моментам у чужих ворот», — сказал он.

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

Ранее Федотов подвёл итоги первого круга РПЛ для ЦСКА.