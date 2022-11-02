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Капризов вышел на третье место в списке снайперов сезона

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Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (4:1) оформил дубль.
Капризов вышел на третье место в списке снайперов сезона
  • Gettyimages.ru

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист принял участие в десяти матчах НХЛ и забил восемь голов. Он поднялся на третье место в списке снайперов сезона. Он делит позицию с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролина Харрикейнз».

Лидером является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, у которого на счету 11 шайб. Второй — Эрик Карлссон из «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее Капризов показал второй результат в истории «Миннесоты» по голам в десяти матчах со старта сезона.

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