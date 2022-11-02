Кроос: «Реал» очень мотивирован занять в группе Лиги чемпионов первое место

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Селтиком».

«Мы очень замотивированы занять в группе первое место. Мы должны сыграть хорошо, как и всегда в Лиге чемпионов. Я настроен позитивно и думаю, что у нас это получится», — сказал Кроос.

Встреча команд пройдёт 2 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 20:45 мск.

«Реал» лидирует в группе, набрав десять очков. «Лейпциг» — на второй позиции (девять). «Шахтёр» — третий (шесть). «Селтик» — четвёртый (два).

Ранее Кроос заявил, что завершит карьеру в «Реале».