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Канчельскис: пусть «Спартак» вернёт Романцева, тогда всё будет хорошо

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне.

«Мне вообще всё равно, кто там может вернуться в «Спартак». Лучшим тренером в истории «Спартака» был Романцев. Пускай его вернут, тогда всё будет хорошо», — цитирует Канчельскиса Sport24.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

В следующем матче красно-белые сыграют с «Сочи».

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением, что московские команды не смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

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