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«Атлетико» финишировал на последнем месте в группе ЛЧ впервые в истории

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Мадридский «Атлетико» проиграл «Порту» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Атлетико» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов впервые в истории. До этого мадридский клуб в сезоне-2009/10 потерпел три поражения и трижды сыграл вничью в группе с «Порту», «Челси» и АПОЭЛ, но вышел в Лигу Европы с третьего места.

Встреча в Порту на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе хозяев мячи забили Мехди Тареми (5-я минута) и Стефен Эустакиу (24-я). У гостей отличился Стефан Савич (90+5).

Таким образом, «Атлетико» с пятью очками занимает четвёртое место в таблице группы B. «Порту» (12) расположился на первой строчке.

Ранее нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал вылет команды из еврокубков.

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