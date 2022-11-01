Камельзон: Рублёв готов играть на самом высоком и победном уровне
«Не хочу петь ему дифирамбы. А то напоёшь… Неловко себя чувствую, когда проигрывает. Конкретная игра с Иснером показала, что Рублёв готов играть на самом высоком и победном уровне», — цитирует Камельзона «Чемпионат».
По его словам, одна хорошая игра не гарантирует победу в турнире.
Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.
Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Рублёв обыграл Изнера на турнире в Париже за счёт скорости.