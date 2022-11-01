Камельзон: Рублёв готов играть на самом высоком и победном уровне

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Не хочу петь ему дифирамбы. А то напоёшь… Неловко себя чувствую, когда проигрывает. Конкретная игра с Иснером показала, что Рублёв готов играть на самом высоком и победном уровне», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

По его словам, одна хорошая игра не гарантирует победу в турнире.

Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Рублёв обыграл Изнера на турнире в Париже за счёт скорости.