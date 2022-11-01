Юран: «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что его разочаровывает нынешнее положение команды в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

«Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета», — цитирует Юрана «Чемпионат».

За свою карьеру специалист дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог подмосковному клубу остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны. Также Юран работал тренером «СКА-Хабаровск», «Зоркого» из Красногорска, калининградской «Балтики».

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее Юран заявил, что ему печально смотреть на то, что происходит с «Химками».