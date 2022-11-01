Россия предложила учредить Марафонскую лигу стран БРИКС

Министерство спорта России в ходе встречи министров спорта стран БРИКС предложило учредить Марафонскую лигу БРИКС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Проект предусматривает объединение наиболее массовых марафонов стран БРИКС в единую крупнейшую в мире серию соревнований на основе российских марафонов.

Напомним, что в список государств — членов БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.