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Россия предложила учредить Марафонскую лигу стран БРИКС

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Министерство спорта России в ходе встречи министров спорта стран БРИКС предложило учредить Марафонскую лигу БРИКС.
Россия предложила учредить Марафонскую лигу стран БРИКС
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Scandurra / EyeEm

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Проект предусматривает объединение наиболее массовых марафонов стран БРИКС в единую крупнейшую в мире серию соревнований на основе российских марафонов.

Напомним, что в список государств — членов БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.

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