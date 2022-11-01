Россия предложила учредить Марафонскую лигу стран БРИКС
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Проект предусматривает объединение наиболее массовых марафонов стран БРИКС в единую крупнейшую в мире серию соревнований на основе российских марафонов.
Напомним, что в список государств — членов БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.