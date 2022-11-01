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Карякин рассказал, когда Карпова могут выписать из больницы

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что врачи прогнозируют выписку 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова из больницы через две недели.
Карякин рассказал, когда Карпова могут выписать из больницы
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky/Russian Look

«Связь напрямую с ним сейчас невозможна, но через помощников я связываюсь регулярно. Он находится в больнице. Мы надеемся, что всё будет нормально. Врачи говорят, что состояние стабильное, он идёт на поправку, но более подробно я не могу вам рассказать, потому что это личные вещи», — цитирует Карякина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Карпова могут выписать через две недели.

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее жена госпитализированного шахматиста Карпова сообщила, что его состояние улучшилось.

 

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