Агент Клоппа заявил, что тренер не намерен покидать «Ливерпуль»

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что немецкий специалист не намерен покидать английский клуб.

«Юргена всё устраивает в клубе. Он пользуется поддержкой со стороны руководства. Он бы не продлевал контракт с клубом до 2026 года, если бы к нему было иное отношение», — приводит слова Косицке Sky Deutschland.

«Ливерпуль» с 12 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А в Лиге чемпионов. Английский клуб досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Также «Ливерпуль» имеет в своём активе 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Ван Дейк заявил, что Клопп очень много кричит на своих игроков.