Игонин: Гогниева нельзя подпускать к футболу ближе четвёртого сектора

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:6).

«Спартак даёт эмоции. И в конце игры он дал эмоции на правильном месте. Просто Гогниева нельзя подпускать к футболу ближе четвёртого сектора. Вот пусть на трибуне сидит и празднует, а мы будем за ним следить. Спартак понимает, что перешёл из игрока на тренерский мостик? Гогниев заигрался», — сказал Игонин в эфире канала «Такой футбол».

41-летний специалист возглавляет «Химки» с начала сентября. Под его руководством подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела девять поражений и дважды сыграла вничью.

После 15 туров РПЛ «Химки» набрали девять очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение Гогниева в матче с «Динамо».