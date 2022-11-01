Гвардиола — о решении не ехать на ЧМ в Катар: дома с красным вином будет лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует отправляться в Катар на чемпионат мира 2022 года.

«Дома, с красным вином — намного лучше. У команды будет несколько выходных, после чего мы отправимся в Абу-Даби и проведём товарищеский матч перед возобновлением сезона», — приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что власти Катара дарили британским депутатам подарки взамен на отзывы о стране.