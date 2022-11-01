Мостовой: «Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какие команды разочаровали по итогам первой половины чемпионата России.

«Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ: как команда и из-за того, как долго всё это продолжалось, — люди не приходили к решению убрать посторонних», — цитирует Мостового «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что его разочаровало в первой части сезона РПЛ.