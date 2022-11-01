Орлов заявил, что в РПЛ нельзя пускать таких тренеров, как Гогниев

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:6).

«Скажите, пожалуйста, чем знаменит Гогниев, что ему доверили «Химки»? Какие успехи у этого тренера? Никаких. Нельзя рисковать, выбирая наставников. Гогниев один раз случайно победил «Зенит» в Кубке, а сейчас мы видим, что у него вообще нет профессионализма в поведении. По-хамски обращается с журналистами», — сказал Орлов в эфире канала «Такой футбол».

По мнению комментатора, комиссия по этике должна вынести вердикт по тому, что произошло в перерыве встречи.

«Тренер — это тот человек, который определяет дисциплину игроков. Каким примером Гогниев может быть для молодых игроков? А для болельщиков? В РПЛ нельзя пускать таких тренеров, как Гогниев. Он же ничего не сделал, его кто-то просто всунул. Решение «Химок» тут может быть одно — уволить. Ну это же дискредитация российского футбола. Зачем такой человек нужен?» — сказал он.

41-летний специалист возглавляет «Химки» с начала сентября. Под его руководством подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела девять поражений и дважды сыграла вничью.

После 15 туров РПЛ «Химки» набрали девять очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение Гогниева в матче с «Динамо».