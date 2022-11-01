USA Today: нападающий «Рейнджерс» Кравцов пропустит как минимум неделю из-за травмы
- AP
- © Michael Ainsworth
Во вторник, 1 ноября, 22-летний россиянин пропустил тренировку «Рейнджерс».
По информации источника, у нападающего может быть сломан нос.
Напомним, что Кравцов получил повреждение 29 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа» (6:3), ударившись головой о борт после столкновения с защитником соперника.
Он покинул лёд с помощью персонала команды. Эта травма стала для него уже третьей в четырёх матчах сезона.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.