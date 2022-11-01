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ЭСК признала правильным решение арбитра отменить гол Ушакова в матче с «Локомотивом»

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭКС РФС) признала правильным решение арбитра отменить гол полузащитника ЦСКА Егора Ушакова в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
ЭСК признала правильным решение арбитра отменить гол Ушакова в матче с «Локомотивом»

«Здесь не было практически никаких разногласий, подавляющее большинство членов комиссии признало, что судья должен был назначить стадарт и, возможно, дать жёлтую карточку, за безрассудное использование рук. Мы видим, что футболист отставляет руку в сторону на ход партнёра и не предпринимает никаких действий, чтобы избежать контакта. Игрок не думает о безопасности соперника. Штрафной удар — 100%, жёлтая карточка тоже признана правильным решением после вмешательства VAR», — приводит слова члена ЭСК РФС Николая Левникова «Матч ТВ».

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

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