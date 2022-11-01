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Чесноков: Касаткина может пройти в полуфинал Итогового турнира WTA с одной победой

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от игры россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.
Чесноков: Касаткина может пройти в полуфинал Итогового турнира WTA с одной победой
  • AP
  • © Godofredo A. Vásquez

«Касаткина в своей группе может обыграть и Гауфф, и Гарсию. Во-первых, Касаткина первый раз вошла в топ-10 и Даша одна из последних, кто играет в «Мастерсе» среди наших теннисисток», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что проход российской теннисистки на Итоговый турнир WTA является хорошим результатом для отечественного тенниса.

«Дарья может пройти в полуфинал с одной победой. Такое уже бывало и не раз. Надеюсь, что Касаткина нас порадует очень интересной игрой, буду рад это видеть», — заключил Чесноков.

Российская теннисистка сыграет в группе Трэйси Остин с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсией.

В группе Нэнси Ричи встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко, туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA пройдёт c 31 октября по 7 ноября в Техасе (США).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

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