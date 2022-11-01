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Глава пресс-службы «Локомотива» Шлыков сообщил об уходе из клуба

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Глава пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков сообщил о своём уходе из московского клуба.
Глава пресс-службы «Локомотива» Шлыков сообщил об уходе из клуба

Как пишет РИА «Новости Спорт», Шлыков отказался называть причину своего ухода из «Локомотива».

Напомним, что в московском клубе он отвечал за связи с общественностью, новые медиа и производство контента.

Шлыков возглавлял пресс-службу железнодорожников с июля 2022 года. Ранее он занимал позиции главного редактора клубных медиа московского «Динамо» и начальника группы PR и коммуникаций Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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