Гаджиев назвал Пиняева открытием сезона РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Открытием сезона назвал бы Пиняева. Хочется поаплодировать ему — молодой игрок с хорошими способностями и задатками», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».
17-летний форвард провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
По итогам первого круга «Крылья Советов» с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил игру Пиняева.