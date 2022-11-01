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Гаджиев назвал Пиняева открытием сезона РПЛ

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Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал игру полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
Гаджиев назвал Пиняева открытием сезона РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Открытием сезона назвал бы Пиняева. Хочется поаплодировать ему — молодой игрок с хорошими способностями и задатками», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

17-летний форвард провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

По итогам первого круга «Крылья Советов» с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил игру Пиняева.

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