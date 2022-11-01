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Президент «Оренбурга» Еремякин: ожидал, что результат первого круга будет хуже

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил результаты оренбургской команды по итогам первого круга чемпионата России.
Президент «Оренбурга» Еремякин: ожидал, что результат первого круга будет хуже
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Наверное, я ожидал, что после первого круга чемпионата результат будет чуть хуже. Рад, что ошибся! Сейчас у нас 22 очка — я рассчитывал на 17—18 очков после 15 туров. Результат превзошёл ожидания», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что команду на старте сезона пополнило много игроков. По его мнению, адаптация легионеров произошла быстрее, чем ожидалось.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее в «Оренбурге» заявили, что форвард Владимир Сычевой не перейдёт зимой в топ-клуб.

 

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