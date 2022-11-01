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Хоккейный менеджер Якупов раскритиковал Знарка за работу в «Ак Барсе»

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Хоккейный менеджер Раиль Якупов раскритиковал тренера Олега Знарка за работу в казанском «Ак Барсе».
Хоккейный менеджер Якупов раскритиковал Знарка за работу в «Ак Барсе»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«В казанский клуб пригласили фамилию. Как тренер Знарок не то, что закончился, он даже не начинался. У казанцев тренера нет вообще. Просто человек, который стоит и жуёт жвачку. В «Металлурге» наставник тоже любит жвачки, но его подопечные играют. Один скрывает таким образом своё бессилие, а второй снимает стресс перед матчем», — приводит слова Якупова «Бизнес ONLINE».

Знарок возглавляет «Ак Барс» с апреля 2022 года. Ранее 59-летний тренер работал в сборной России (2014 — 2018, 2021), московском «Спартаке» (2019 — 2021), СКА (2016 — 2018), московском «Динамо» (2010 — 2014), ХК МВД (2008 — 2010) и сборной Латвии (2006 — 2011).

После 23-х матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский клуб набрал 24 очка и занимает шестое место в Восточной Конференции.

Во вторник, 1 ноября, подопечные Знарка сыграют с ЦСКА. Матч пройдёт в Казани и начнётся в 19:00 по мск.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ак Барса» Александр Радулов примет участие в матче с ЦСКА.

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