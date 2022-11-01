Холанд пропустит матч с «Севильей» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд из-за травмы пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«Эрлинг чувствует себя лучше, чем в субботу и воскресенье. Но Холанд не готов на 100%. Нет смысла рисковать его здоровьем. Надеюсь, он вернётся к игре с «Фулхэмом»», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

Напомним, 22-летний норвежец получил повреждение во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:0).

В нынешнем сезоне Холанд забил 22 мяча и отдал три результативные передачи в 16 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Игра «Манчестер Сити» с «Севильей» состоится в среду, 2 ноября, и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» без Холанда победил «Лестер».