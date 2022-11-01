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Канчельскис назвал клоуном главного тренера «Химок» Гогниева

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:6).
Канчельскис назвал клоуном главного тренера «Химок» Гогниева
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Для меня это смешно и ужасно. Как так можно реагировать на гол при счёте 0:6? Они что, побеждают? Чему Гогниев мог радоваться? «Химки» пропустили шесть мячей. Не нужно издеваться над футболом. Если Спартак так радуется одному голу при таком счёте, то ему надо заканчивать с футболом. Это же забил сын главного инвестора. Многие любят заниматься такой показухой и популизмом. «Химки» — это цирк, а Гогниев в нём — клоун!» — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после первого тайма Гогниев получил красную карточку за споры с главным судьёй встречи Яном Бобровским. Тренер досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова с пенальти на 93-й минуте.

41-летний специалист возглавляет «Химки» с начала сентября. Под его руководством подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела девять поражений и дважды сыграла вничью.

После 15 туров РПЛ «Химки» набрали девять очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение Гогниева в матче с «Динамо».

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