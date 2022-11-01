Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что реконструкция Центрального стадиона в Казани отложена на неопределённый срок из-за невозможности бюджетных вливаний в 2022 году.

«Пока мы приостановили этот проект. Проект очень дорогой. Первоочередные расходы не позволяют. Нужны были определённые бюджетные вливания, которые на сегодня невозможно сделать», — приводит слова Минуллиной ТАСС.

Реконструкция Центрального стадиона в Казани должна была начаться в этом году за счёт государственно-частного партнёрства, где инвесторами должны были выступить американские инвесторы.

Все строительные работы должны были быть завершены к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году.

Ранее полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев ответил, насколько сложно было прийти в себя после поражения в матче с «Уфой» в 30-м туре прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).