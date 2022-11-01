Узнать больше

Реконструкция Центрального стадиона в Казани отложена на неопределённый срок

Короткая ссылка
Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что реконструкция Центрального стадиона в Казани отложена на неопределённый срок из-за невозможности бюджетных вливаний в 2022 году.
Реконструкция Центрального стадиона в Казани отложена на неопределённый срок
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Пока мы приостановили этот проект. Проект очень дорогой. Первоочередные расходы не позволяют. Нужны были определённые бюджетные вливания, которые на сегодня невозможно сделать», — приводит слова Минуллиной ТАСС.

Реконструкция Центрального стадиона в Казани должна была начаться в этом году за счёт государственно-частного партнёрства, где инвесторами должны были выступить американские инвесторы.

Все строительные работы должны были быть завершены к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году.

Ранее полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев ответил, насколько сложно было прийти в себя после поражения в матче с «Уфой» в 30-м туре прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить