В ближайшее время ФИФА выдаст разрешение на проведение матча Таджикистан — Россия
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«Чтобы проводить матчи между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих встреч, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских игр по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на матч команд большого футбола», — приводит слова Салиева «РБ Спорт».
Напомним, что в марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.
Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 по мск.
Ранее сообщалось, что матч Таджикистан — Россия обслужит бригада арбитров из Узбекистана.