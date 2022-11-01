В ближайшее время ФИФА выдаст разрешение на проведение матча Таджикистан — Россия

Глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФТР) Фаридун Салиев сообщил, что в ближайшее время Международная федерация (ФИФА) выдаст разрешение на проведение товарищеского матча со сборной России.

«Чтобы проводить матчи между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих встреч, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских игр по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на матч команд большого футбола», — приводит слова Салиева «РБ Спорт».

Напомним, что в марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 по мск.

Ранее сообщалось, что матч Таджикистан — Россия обслужит бригада арбитров из Узбекистана.