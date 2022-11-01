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В ближайшее время ФИФА выдаст разрешение на проведение матча Таджикистан — Россия

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Глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФТР) Фаридун Салиев сообщил, что в ближайшее время Международная федерация (ФИФА) выдаст разрешение на проведение товарищеского матча со сборной России.
В ближайшее время ФИФА выдаст разрешение на проведение матча Таджикистан — Россия
  • Gettyimages.ru
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«Чтобы проводить матчи между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих встреч, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских игр по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на матч команд большого футбола», — приводит слова Салиева «РБ Спорт».

Напомним, что в марте ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Встреча Таджикистана с Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 по мск.

Ранее сообщалось, что матч Таджикистан — Россия обслужит бригада арбитров из Узбекистана.

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